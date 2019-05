Valverde: Ik voel volop steun

Tegen Liverpool had Barcelona het totaal niet op orde. Op Anfield verspeelden de Catalanen een 3-0 voorsprong door met liefst 4-0 te verliezen. En juist de Champions League was dit jaar het doel. Barcelona won in 2015 het kampioenenbal voor het laatst. ,,Ik heb voorzitter Josep Maria Bartomeu gesproken. Ik voel me altijd door hem gesteund en hij staat ook nu weer achter me’', zei Valverde. ,,Natuurlijk zijn we allemaal zeer teleurgesteld door deze enorme tegenvaller, maar we krijgen de kans om weer op te staan.’'