Valt na Klopp en Tuchel ook het doek voor Bosz na Werder Bremen?

Aan de andere kant won de club uit Dortmund sinds 2007 alle thuisduels met Werder in de Bundeliga. En een zege kan Bosz heel goed gebruiken. Bij een nieuwe deceptie zou ook voor hem de wedstrijd tegen Bremen wel eens de laatste kunnen zijn in dienst van Borussia.



,,We hebben een overwinning nodig, dat is absoluut noodzakelijk", liet sportdirecteur Michael Zorc, de directe baas van Bosz, onomwonden weten. De oud-coach van Ajax voelt de zware druk, maar bezwijkt vooralsnog niet. ,,We wachten op de ommekeer. Die moet er tegen Bremen komen", zei Bosz.

Borussia, de huidige nummer zes in de Bundesliga, won op 30 september voor de laatste keer in de competitie (1-2 bij FC Augsburg).