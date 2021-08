Valse start voor Hakim Ziyech in seizoen van de waarheid

Aftellen PSV van een uitdager naar dé uitdager in de titel­strijd

13:02 Zestien punten verschil met Ajax? Dat nooit meer, was de gedachte bij PSV toen de leiding eind vorig seizoen de balans opmaakte. Zonder dat de club nu met bakken geld heeft hoeven te strooien, is de afgelopen weken nieuw elan ontstaan bij de Eindhovenaren. Zeker zaterdag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal heeft de ploeg van trainer Roger Schmidt laten zien niet meer een van de uitdagers van Ajax te zijn, maar dé uitdager in de strijd om de landstitel.