Valencia stopt Real Betis op weg naar droomfinale in eigen stadion

28 februari Het gaat iedere dag een tikkeltje sneller in Barcelona. Negen van de tien teams noteerden vandaag, op de voorlaatste testdag, hun snelste tijd van deze wintertest. Rapste man was Charles Leclerc in de Ferrari. Die andere nieuwe rijder in een topteam, Red Bulls Pierre Gasly, haalde de headlines om een minder fraaie reden.