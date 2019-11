Valencia doet bij zege op Lille weer volop mee in Groep H

Ajax aast op Stamford Bridge op revanche

9:12 Ajax wil vanavond in het uitduel met Chelsea revanche nemen voor de nederlaag van twee weken geleden in Amsterdam. De koploper van de eredivisie verloor met 0-1, door een doelpunt van invaller Michy Batshuayi in de 87ste minuut. Mis vanaf 19.15 uur niets in ons liveblog!