Valencia-coach in ziekenhuis na botsing met everzwijn

Kortsmit na nieuwe afgang: 'Werk aan de winkel voor Advocaat'

15:03 Sparta-doelman Roy Kortsmit liet er na de dramatische 4-0 nederlaag tegen FC Groningen geen misverstand over bestaan. De selectie moet volgens hem flink versterkt worden in de winterstop. ,,We hebben extra kwaliteit nodig, dat lijkt me duidelijk," is de Rotterdammer realistisch.