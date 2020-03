Valencia-captain Parejo wil spelen voor publiek: ‘Is het in andere stadions dan wel veilig?’

,,Mijn naam is Dani Parejo. Ik ben voetballer, speel bij Valencia CF en ik ben de aanvoerder. Maar ik ben ook de echtgenoot van Isa en de vader van Dani en Diego. Velen van jullie kennen me als sportman, maar niet zo goed als persoon. Die twee kunnen echter niet worden gescheiden en zeker niet met zaken die zo ingewikkeld zijn als het coronavirus. Ik ben de eerste die zich zorgen maakt over deze crisis, de eerste die niet wil dat er één besmetting extra komt, laat staan ​​een slachtoffer. Ik wou dat het allemaal een slechte droom was. Maar dat is het niet. En daarom ben ik ook de eerste die verontwaardigd is als hij ziet dat de genomen maatregelen niet consistent zijn. Ik begrijp niet hoe een wereldcrisis in Spanje kan worden beheerd, terwijl er overal ter wereld sprake is van mensen die het coronavirus hebben.

,,Het slaat nergens op. We mogen politieke of economische belangen niet zwaarder laten wegen dan de gezondheid van de bevolking. Als de wedstrijd tegen Atalanta gevaarlijk is voor de gezondheid, dan zijn de grote bijeenkomsten in de stad vanwege Las Fallas (feest van twee weken in Valencia, red.) dat nu ook. Als het gevaarlijk is voor mensen om zich in Mestalla te verzamelen, is het ook gevaarlijk in het Parc des Princes, op Anfield, in de Red Bull Arena, in het Etihad Stadium, in Camp Nou, in de Allianz Arena van Turijn en in die van München.