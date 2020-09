Vader Messi: ‘Toekomst Lionel bij FC Barcelona is moeilijk’

MVG spreekt zich uit Horten en stoten voor Van Gerwen: ‘Elke topsporter heeft weleens een dipje’

1 september Met nog vier speelronden voor de boeg - te beginnen woensdagavond - is het allerminst zeker dat Michael van Gerwen de Final Four haalt van de Premier League Darts. ,,Misschien was ik even wat minder hongerig. Maar ik zit weer op de weg omhoog.”