Vader Djokovic: ‘Met deze chantage speelt Novak niet op Australian Open’

,,Onder deze voorwaarden en met deze chantage zal Novak waarschijnlijk niet spelen daar”, liet de vader van de nummer 1 in duidelijke taal op de Servische televisie weten. ,,Natuurlijk wil hij spelen, want hij is een atleet. Maar niet onder deze omstandigheden. Ik zou het niet doen. En hij is mijn zoon, dus vul maar in.”