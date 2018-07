Usain Bolt in gesprek met Australische club

De club bevestigde de proefperiode van Bolt, maar benadrukte in een mededeling op de website dat een contract niet gegarandeerd is.



De 31-jarige Bolt nam vorig jaar afscheid van de atletiek op de WK in Londen met een lading titels en records. Hij gaf al snel aan dat voetbal zijn nieuwe passie is. ,,Iedereen denkt dat het een grap is, maar ik ben serieus. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Voetbal is iets technischer dan sprinten, maar ik denk dat ik mezelf kan aanpassen. Met sprinten heb ik alles bereikt. Nu richt ik me op voetbal."



Hij mocht dit jaar al enkele weken meetrainen bij Borussia Dortmund en dook ook op bij een Noorse club, maar dat leidde nog niet tot een serieus contract.