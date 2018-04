US Open voert serviceklok in die aftelt van 25 seconden naar 0

De organisatie van de US Open gaat de tijd strak in de gaten houden. De Amerikanen voeren een zogeheten serviceklok in, die na ieder punt van 25 seconden aftelt naar nul. Voor die tijd moet de serverende speler de volgende bal hebben geslagen.

Tijdens de US Open van vorig jaar werd in het kwalificatietoernooi al getest met zo'n klok. Ook bij de Next Gen Finals, het toernooi voor de grootste talenten van het jaar, en in de kwalificaties van de Australian Open in januari werd hiermee geëxperimenteerd. In de reglementen staat nu al dat de serverende speler binnen 20 seconden moet slaan. Lang niet alle scheidsrechters volgen die regel strikt op.

Van iemand als Rafael Nadal is bekend dat hij doorgaans heel wat tijd nodig heeft tussen de punten. De Spanjaard heeft een heel ritueel: hij plukt aan zijn broek, trekt zijn shirt van zijn bezwete schouders, veegt het zweet van zijn voorhoofd en aait zijn lange haren achter zijn oren. En op het gravel tikt hij ook nog even zijn schoenen schoon met zijn racket. Bij de US Open moet de huidige nummer één opschieten met al die vaste handelingen.