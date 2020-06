US Open verdeelt tenniswereld: ‘Dit is competitievervalsing’

Door Rik Spekenbrink



Geen publiek, geen kwalificatietoernooi, een gehalveerd schema voor het dubbelspel, geen gemengd dubbel en een lange reeks met strenge veiligheidsmaatregelen. De US Open gaat door, maar het zal er vanaf eind augustus anders aan toegaan dan gebruikelijk in New York. De reacties vanuit de tenniswereld zijn dan ook wisselend. Nummer 2 van de wereld Simona Halep voelt zich niet prettig bij een reis buiten Europa en doet waarschijnlijk niet mee. Rafael Nadal gaf eerder aan ook hevig te twijfelen. Kiki Bertens gaf aan de komende weken nog even aan te zien. En diverse spelers vinden dat het, gezien de grote verschillen in de wereld als het gaat om de coronacrisis, te vroeg is om een grand slam te organiseren.