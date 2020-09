US Open-kampioen Thiem begint goed in Parijs met zege op Cilic

derde klasse A Zundert wint Zundertse derby tegen VVR, Victoria’03 paar maten te groot voor lerend Sprundel

27 september De Slag om Zundert in zondag 3A is gewonnen door Zundert. De gasten hielden thuisploeg VVR te lang in de wedstrijd waardoor stevige duels werden uitgevoerd in Rijsbergen. Na de zege tegen HVV’24 is Sprundel snel weer met beide benen op de grond. In Oudenbosch maakte de ploeg van trainer Paul van Buuren alsnog hardhandig kennis met de derde klasse.