US Open: herken jij deze tien oud-winnaars?

vierde divisie Openings­der­by in vierde divisie tussen Moerse Boys en Halsteren kent geen winnaar

Moerse Boys en Halsteren hielden elkaar in evenwicht tijdens de openingswedstrijd in de vierde divisie. Na 90 minuten voetballen stond er een stand van 1-1 op het scorebord op sportpark Akkermolen en daar was vooral de thuisploeg tevreden mee.

27 augustus