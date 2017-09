Uruguayaan Gómez weer goud waard voor Celta

Amoah stopt per direct met voetballen: 'Het is mooi geweest'

15:06 Matthew Amoah (36) stopt per direct met voetballen. De spits ging na een rijke profcarrière verder in het amateurvoetbal, maar na bijna twee jaar komt dat avontuur ten einde. De Ghanees was bezig aan zijn tweede seizoen bij hoofdklasser Halsteren.