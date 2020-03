Uruguay zet bondscoach Tabárez (73) na veertien jaar aan de kant

Corona in Duitsland Schreuder: Onze spelprinci­pes verbeteren, daar kom ik nu aan toe

14:05 Het coronavirus heeft het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Duitsland bij Alfred Schreuder, trainer van TSG 1899 Hoffenheim.