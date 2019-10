United zonder Pogba en De Gea in klassieker tegen Liverpool

IAAF vindt testoster­on­be­wijs in nieuwe studie

22:24 Uit recent Zweeds onderzoek komt naar voren dat vrouwen met een hoger testosterongehalte fysiek voordeel hebben bij het hardlopen. Ze houden het langer vol en hebben meer spiermassa, blijkt uit de studie van het Karolinska Instituut dat is gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine.