United wipt na simpele zege weer over Liverpool heen

Romelu Lukaku opende al na vijf minuten de score voor United. Voor de Belgische spits was het de 100ste goal in de Premier League. Daarbij brak hij ook twee records. De 24-jarige aanvaller is nu de jongste buitenlandse speler met 100 goals in de hoogste Engelse competitie en hij staat op plek vijf jongste spelers die de barrière van 100 goals slechten in Engeland. Michael Owen staat daar op één.



Alexis Sanchez bracht ManUnited daarna al snel in veilige haven. Swansea kon daarna vrij weinig en de thuisploeg speelde het duel 'op zijn Mourinho's' uit: consolideren en geen treffers tegen krijgen. Bij Swansea had Mike van der Hoorn een basisplaats. Luciano Narsingh bleef op de reservebank. Daley Blind (ManU) en Leroy Fer (Swansea) zijn al tijden geblesseerd.