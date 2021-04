United knokt zich met invaller Van de Beek nog langs Veltman en Brighton

Namens de bezoekers opende Danny Welbeck (ex-United) in de dertiende minuut van dichtbij de score. ManUnited produceerde in de eerste helft niet één doelgericht schot. Na de rust bracht Marcus Rashford de gelijkmaker op zijn naam op aangeven van Bruno Fernandes. In de 83ste minuut bezorgde Mason Greenwood de thuisclub de winst.

Middenvelder Donny van de Beek viel bij United in de slotfase in. Verdediger Joël Veltman speelde de hele wedstrijd bij Brighton en ploeggenoot Davy Pröpper bleef op de bank. Manchester City, dat met 2-0 won bij nummer 3 Leicester City, leidt met 74 punten. Stadgenoot United heeft 14 punten minder en een wedstrijd minder gespeeld.

Trainer Ole Gunnar Solskjaer van ManUnited kon tegen Brighton niet beschikken over onder anderen Anthony Martial. De Franse aanvaller keerde met een knieblessure terug van de interlandperiode bij het nationale team. Volgens Solskjaer ziet de kwetsuur er niet best uit en is de kans aanwezig dat Martial dit seizoen in de Premier League niet meer in actie komt.