United-iconen Schmeichel en Van der Sar lopen elkaar tegen het lijf in Herning

Manchester United-iconen Peter Schmeichel en Edwin van der Sar liepen elkaar daar plots tegen het lijf. Dat moest uiteraard vastgelegd worden met een selfie. Schmeichel nam die klus op zich met zijn grote handen.



Schmeichel werkt al jaren voor de Deense en Engelse televisie. De 56-jarige Deen keepte van 1991 tot 1999 in totaal 398 wedstrijden voor Manchester United, waarmee hij vijf keer kampioen van de Premier League werd. Na het winnen van de Treble in 1999 speelde Schmeichel nog voor Sporting Lissabon, Aston Villa en Manchester City. Hij kwam 129 keer uit voor de nationale ploeg van Denemarken, zijn 33-jarige zoon Kasper (al jarenlang doelman van Leicester City) staat op 58 interlands.



Van der Sar is uiteraard in Denemarken als algemeen directeur van Ajax. Hij keepte van 2005 tot 2011 nog 266 wedstrijden voor Manchester United, waarmee hij vier keer de Premier League won. Ook won hij in 2008 de Champions League, in 2009 en 2011 was FC Barcelona te sterk in de finale.