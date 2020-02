United en Wolves verslaan laagvliegers Watford en Norwich

Dick Jaspers pakt naast de winst in de eerste World Cup driebanden van 2020

15:55 Dick Jaspers is er niet in geslaagd om de eerste World Cup driebanden van 2020 naar zich toe te trekken. De 54-jarige wereldranglijstaanvoerder uit Sint Willebrord verloor zondag in het Turkse Antalya in de finale met 50-35 in 28 beurten van de Spanjaard Daniel Sanchez.