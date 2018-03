United denkt aan cheerleaders en megafoons om sfeer te verhogen

United wil graag een sfeer creëren zoals in de Bundesliga en de Serie A. In Duitsland hebben enkele clubs cheerleaders en worden fans door andere supporters met muziekinstrumenten opgezweept. Dat opzwepen is in Italië meer gangbaar. Daar roept een supporter in een megafoon om anderen op te 'hitsen'.



Naast songteksten uitdelen, denkt United er ook aan om de teksten in clubblaadjes te zetten. Of op de clubwebsite, zodat fans thuis kunnen oefenen.