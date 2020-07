Union Berlin wil weer vol stadion en betaalt coronatest supporters

Als het aan clubvoorzitter Dirk Zingler ligt, zijn de ruim 22.000 plaatsen in het stadion An der Alten Försterei, dat voor driekwart uit staantribunes bestaat, op de eerste speeldag weer allemaal gevuld. ,,Onze stadionbelevenis werkt niet op afstand’’, zegt Zingler op de website van de club. ,,Als we niet mogen zingen en schreeuwen, is het niet Union. Tegelijkertijd staat de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers centraal bij onze overwegingen. We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat niemand besmet raakt in ons uitverkochte stadion.’’