Union Berlin wil geen derby op dag val van de Muur

‘Jammer van de verloren tijd, maar het gevoel was wel goed’

22:18 Het kusje dat hij gaf aan de Wall of Champions was hét moment van zijn eerste dag op het Canadese asfalt. Maar ondanks de tracktime die hij daarmee verloor, was Max Verstappen best tevreden met zijn trainingen. ,,Het zag er vast niet makkelijk uit, maar het voelde allemaal wel heel goed.‘’