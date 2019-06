Union Berlin haalt miskoop Genk, Lozano op weg naar uitgang bij PSV

United denkt aan Tielemans bij vertrek Pogba

Bundesliga-nieuwkomer lokt Deense spits van Genk

Marcus Ingvartsen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij de promovendus in de Bundesliga, Union Berlin. De Duitsers betalen anderhalf miljoen euro voor de 23-jarige Deense spits. Genk lijdt daarmee een verlies van meer dan drie miljoen euro. Twee seizoenen geleden plukte de landskampioen Ingvartsen - op dat moment topschutter in de Deense competitie met 23 doelpunten - weg bij Nordsjaelland voor vijf miljoen euro. Ingvartsen kon zich in België niet ontwikkelen tot vaste waarde.

Lampard op weg naar Stamford Bridge

Chelsea-icoon Frank Lampard is op weg naar Stamford Bridge om bij Chelsea Maurizio Sarri op te volgen. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de Daily Star . Sarri verkast voor drie jaar naar Juventus . Lampard, die vorige week al werd genoemd als belangrijkste kandidaat in Londen, is momenteel manager bij Derby County, dat hij afgelopen seizoen naar de play-offs in de Championship loodste. De 40-jarige oud-international, die zelf dertien jaar bij Chelsea speelde, neemt zijn assistent Jody Morris mee naar Londen. Dat zou betekenen dat het contract van Sarri's assistent Gianfranco Zola vrijwel zeker eindigt bij Chelsea.

Lozano dicht bij tranfer naar Napoli

Het afscheid van Hirving Lozano bij PSV komt wel steeds dichterbij. Napoli is met zaakwaarnemer Mino Raiola aan het onderhandelen. Zodra er een persoonlijk akkoord is, kan een transfer snel tot stand komen. Daarna kan PSV aan de slag op de transfermarkt. Een van de mogelijke versterkingen is Lyanco Vojnovic (22). De centrale verdediger won afgelopen weekeinde met Jong Brazilië het prestigieuze jeugdtoernooi in Toulon. Lyanco was de aanvoerder en werd gekozen tot beste verdediger van het toernooi. Zijn komst lijkt voor PSV niet eenvoudig te realiseren, omdat hij bij Torino nog een contract tot 2022 heeft en terugkeert van een verhuurperiode.