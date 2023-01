Unieke line-up halve finales WK met een Duitser en een Belg: ‘Goed voor de dartssport’

Ook uniek: voor het eerst in de historie van het WK darts staan er niet minstens twee spelers uit Groot-Brittannië in de halve finales. Bij de 29 WK's die de PDC organiseerde kwam de wereldkampioen 23 keer uit Groot-Brittannië (18x Engeland, 4x Schotland en 1x Wales), vier keer uit Nederland en twee uit Canada. Theoretisch gezien is de kans 50% dat er een nieuwe vlag kan worden gehesen morgenavond, maar in de praktijk ligt dat percentage een stuk lager. De Nederlander Michael van Gerwen en de Engelsman Michael Smith zijn namelijk huizenhoog favoriet in hun halve finales tegen respectievelijk Dimitri van den Bergh en Gabriël Clemens.