Unicum in Cuba: spelers uit buitenland welkom in nationale ploeg

NAC dendert onverstoor­baar richting de eredivisie

7:00 De verbeten koppies spreken boekdelen als een carambole van Michaël Maria via een Alkmaars been over de doellijn rolt. Geen omhelzingen, maar opgepompte torso’s die tegen elkaar knallen. De grimassen van Lex Immers en Mounir El Allouchi spreken boekdelen. De overwinning op Jong AZ komt uit de doorweekte tenen.