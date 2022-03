UK Open: Danny Noppert met gemak langs Michael van Gerwen-beul, treft nu Michael Smith

In de halve finales van de ‘FA Cup of Darts’ treft Noppert vanavond Michael Smith. Bully Boy won met 10-7 van Gerwyn Price. Door de overwinning van Smith is Peter Wright nu Price voorbij op de Order of Merit van de PDC. Vanaf morgen is Snakebite de nummer één van de wereld. Voordat Price dat was, voerde Van Gerwen de lijst zeven jaar lang onafgebroken aan.



De andere halve finale gaat tussen Barry Keane, die verrassend James Wade uitschakelde, en William O’Connor. De halve finales en de finale worden later vandaag gespeeld.