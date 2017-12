'Uitverkoren' keeper Noppert lijkt op weg naar de uitgang

AnalyseHet was alles of niks, zei Andries Noppert in juli van dit jaar. Het leek alles te worden met zijn uitverkiezing tot eerste doelman van NAC. Toch lijkt Noppert nu aan zijn laatste maanden bezig in Breda.

Niets zo veranderlijk als de voetballerij. Wat gisteren is geweest, telt al lang niet meer. Het is hooguit van invloed op beslissingen die in de toekomst worden genomen. En wat vandaag gebeurt, heeft consequenties voor de dag van morgen. Vraag het anders Andries Noppert. In augustus als eerste doelman aan het seizoen begonnen, een oogwenk later onderaan de pikorde en bezig aan zijn laatste maanden bij NAC, zo lijkt het. Een zomerse dag is abrupt afgebroken door een wolkbreuk.

Volledig scherm Nigel Bertrams (l) loste in de Bredase goal Birighitti af als eerste doelman. © Erwin Spek

Dat niet hij, maar Nigel Bertrams zondag tegen Excelsior de vervanger was van Mark Birighitti kwam niet bepaald als donderslag bij heldere hemel. Het is bij NAC deze competitie als in een roulatiesysteem: iedere keeper komt een keer aan de beurt. Toch kan het niet anders of Noppert heeft zich twee keer achter de oren gekrabd. Zijn reserverol, maar bovenal de handtekening die de 18-jarige Karol Niemczycki drie weken geleden zette onder een vijfjarig contract, lijken het lot van Noppert definitief te hebben bezegeld.

Niemczycki, die speelt bij de onder 19, wordt achter de schermen klaargestoomd om op termijn de nummer 1 van de Bredase club te worden. Genoegzaam bekend kwam de Pool binnen na een tip van Arek Radomski die een voetbalschool runt in Polen en bij Heerenveen samenspeelde met Jelle ten Rouwlaar, de keeperstrainer van NAC. Eerder legden Bertrams en Birighitti zich deze zomer voor twee jaar vast met een optie voor een extra seizoen. Noppert is als enige in het bezit van een aflopend contract. De optelsom is snel gemaakt.

Volledig scherm NAC verwacht veel van het Poolse talent Karol Niemczycki. © Erwin Spek

De situatie roept herinneringen op aan het voorjaar van 2016. Destijds kreeg Noppert, na twee jaar de tweede viool te hebben gespeeld achter Ten Rouwelaar, van de clubleiding te horen dat hij overbodig was. Het verhaal is bekend: twee keepers van Manchester City kwamen niet en Wouter van der Steen (Helmond Sport) verkoos een reserverol bij Heerenveen boven een concurrentiestrijd met Jorn Brondeel bij NAC. Op aandringen van Ten Rouwelaar, die zijn carrière net had beëindigd, mocht Noppert terugkomen en tekende alsnog een nieuw tweejarig contract.

Trackrecord

Het vertrek van Brondeel naar FC Twente, NAC huurde hem voor twee jaar van Lierse SK en werd schadeloos gesteld voor het tweede seizoen, was in maart van dit jaar al een feit. In een vroegtijdig stadium, eind juni vlak voor de voorbereiding, koos de clubleiding om door te gaan met Noppert én Bertrams te halen. Tegen de zin van de achterban die schreeuwde om een sluitpost met een bewezen trackrecord in de eredivisie.

Trainer Stijn Vreven zei een week na de promotie zelfs dat het verlies van Brondeel zwaarder woog dan het vertrek van topscorer Cyriel Dessers. Hij zei tevens een ervaren keeper nodig te hebben. Het vervolg is bekend: Noppert werd na drie competitieduels afgeserveerd. Het oefenduel met Excelsior bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Paniekaankoop Birighitti heeft het drie maanden volgehouden en is in de koelkast gezet.

Volledig scherm © Marcel van Dorst

Nigel Bertrams gaat derhalve op voor zijn herkansing nadat hij eerder de concurrentiestrijd met Andries Noppert nipt had verloren. Drie goalies die vorig seizoen geen van allen een basisplaats hadden en op Noppert na, twee potjes in de eerste divisie, niet in een eerste team actief waren.