Uittocht van Amerikanen op Australian Open

De grootste verrassing was de uitschakeling van Venus Williams. De 37-jarige Amerikaanse moest buigen voor de zeventien jaar jongere Belinda Bencic uit Zwitserland: 3-6 5-7. Williams stond vorig jaar nog in de finale. De zevenvoudig grandslamkampioene moest toen in een 'Sister Act' buigen voor haar zusje Serena. ,,Maar vorig jaar was vorig jaar, dit is een nieuw jaar'', zei Williams.



Sloane Stephens, de kampioene van de US Open, redde het ook niet. De 24-jarige Amerikaanse verloor van Shuai Zhang uit China: 6-2 6-7 (2) 2-6. Stephens heeft na haar grandslamtriomf in New York geen partij meer gewonnen. ,,Maar het komt goed, geef me wat tijd'', zei Stephens.



Haar landgenote Coco Vandeweghe, vorig jaar halvefinaliste in Melbourne, werd afgetroefd door de Hongaarse Timea Babos: 6-7 (4) 2-6. ,,Ik heb drie dagen op bed gelegen met griep'', zei Vandeweghe. ,,De dokter heeft me wat medicijnen gegeven, maar die hebben niet geholpen. En dus lig ik er uit.'' Catherine Bellis (tegen Kiki Bertens), Sofia Kenin, Jennifer Brady, Alison Riske en Taylor Townsend vlogen ook allemaal uit het toernooi.



Dat gold bij de mannen voor John Isner. Het Amerikaanse servicekanon moest buigen voor de Australiër Matthew Ebden (4-6 6-3 3-6 3-6).