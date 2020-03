Uitspraak FIFA: Fenerbahçe moet NEC 700.000 euro betalen

Boy de Jong wil vanwege corona bij familie zijn en laat contract ontbinden in Zuid-Afri­ka

16:52 Doelman Boy de Jong is per direct opgestapt bij de Zuid-Afrikaanse club Stellenbosch FC. De oud-keeper van Excelsior, PEC Zwolle, Telstar en Anderlecht wil vanwege de coronacrisis bij zijn familie zijn. De Jong durfde het niet aan in Zuid-Afrika te blijven, nadat president Cyril Ramaphosa vandaag een total lockdown afkondigde.