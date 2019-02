Uitslagen en programma World Cup schaatsen in Hamar

Geen medaille in Miami voor wereldkam­pi­oe­ne De Geus

11:01 Voor wereldkampioene windsurfen Lilian de Geus is er geen kans meer op een medaille bij de wereldbekerwedstrijden zeilen in Miami. Ze wist zich niet te plaatsen voor de medalrace. Met een 17e, 4e en 20e plek in de races op dag vier belandde ze op de 17e plaats in het klassement. Alleen de beste tien surfen om de medailles.