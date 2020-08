Uitnodiging Gosens bij Mannschaft lijkt streep te zetten door toekomst bij Oranje

Gosens werd in 1994 geboren in het Duitse Emmerich am Rhein, net over de grens met Nederland. Zijn profloopbaan begon hij bij FC Dordrecht (dat hem huurde van Vitesse) om vervolgens als linksback van Heracles Almelo een verrassende transfer naar Atalanta Bergamo af te dwingen.

Omdat Gosens zowel een Duits als Nederlands paspoort heeft, mag hij kiezen voor welke nationale ploeg hij wil uitkomen. Alles wees al in de richting van Duitsland, maar een door de coronacrisis geschrapte interlandperiode zette eerder dit jaar een streep door zijn eerste uitnodiging voor de Mannschaft. Bovendien ontbrak zijn naam vorige week in de laatste door Ronald Koeman opgestelde voorselectie van het Nederlands elftal.

Duitsland speelt in de Nations League op 3 september tegen Spanje, drie dagen later is Zwitserland de tegenstander. Als Gosens in een van die wedstrijden speeltijd krijgt, is zijn keuze voor Duitsland definitief.