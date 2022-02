Uitgoal telt niet langer dubbel in de Champions League: leve de penaltyserie?!

Vanavond start de knock-outfase van de Champions League. En dit jaar maakt extra nieuwsgierig, want er is een nieuwigheid. Voor het eerst in deze fase van Europese toernooien telt een uitgoal niet langer dubbel. Wat verandert daarmee? Wordt het spel meer open? Is 0-0 thuis ineens een slecht resultaat? Heb je als kijker het gevoel dat eerlijker wordt bepaald wie doorgaat en wie sneuvelt? Komt er minder ruimte voor heroïsche comebacks zoals bij Ajax - Tottenham Hotspur of Juventus - FC Porto?