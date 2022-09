Uitglijder van gefrustreerde Botic van de Zandschulp tegen nummer 174 van de wereld

Wielerge­rucht houdt België in greep: Remco Evenepoel op weg naar Ineos?

De kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel was dinsdag nog niet teruggekeerd op Belgische bodem of daar was het gerucht van VeloNews dat de kopman van Quick.Step-Alpha Vinyl op het punt staat een supertransfer naar Ineos Grenadiers te maken, de Britse superploeg van onder anderen Tom Pidcock, Egan Bernal, Richard Carapaz en Adam Yates. Het bericht zette België in vuur en vlam.

13:20