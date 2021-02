Uitgeschakelde Williams (39) verlaat persconferentie in tranen: ‘Het is voorbij’

Sportieve én financiële mokerslag: Feyenoord zakt door de ondergrens

17 februari Feyenoord gaf in zes minuten tijd een plek in de halve finale van het bekertoernooi tegen Ajax weg. SC Heerenveen sloeg toe nadat Steven Berghuis uit het veld was gestuurd. Dat is sportief heel vervelend, maar financieel ook zeker.