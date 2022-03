Uitgerekend in de Alternatieve Elfstedentocht wint Ronald Kruijer zijn eerste wedstrijd: ‘Ongelooflijk’

„Bizar, ik kan het nog steeds niet geloven”, sprak de 32-jarige schaatser van de formatie Bouwselect na afloop. „Ik dacht eerst nog bij mezelf ‘wat gaan we doen in de massasprint’. Maar op een gegeven moment gaan de kilometers toch tellen en ontstaat er een schifting. Als ploeg zaten we met een overtal en dat hebben we uit kunnen spelen in de finale.”

En dus werd er niet met de kopgroep naar de streep gereden. Kruijer: „In de sprint gaan we niet winnen, dus we moesten om en om springen. In de laatste halve ronde dacht ik ‘dit is mijn kans’. Gelukkig kreeg ik de ruimte. En dan sta je hier als winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht. Ongelooflijk.”

Volledig scherm Ronald Kruijer (links) wordt na de finish door ploeggenoot Ronald Haasjes gefeliciteerd met zijn overwinning in de Alternatieve Elfstedentocht. © Ralph Blijlevens

Gunstige weersomstandigheden

De tocht van 200 kilometer leverde niet de slijtageslag op die vooraf was voorspeld. Dat kwam door de ‘gunstige weersomstandigheden’ voor de schaatsers: het was niet al te koud en - nog belangrijker - de wind ontbrak vrijwel boven het bevroren zeewater van de Botnische Golf in Noord-Zweden. Daardoor waren veel mannen in staat hun plek in het peloton te behouden. Van de 73 gestarte rijders wisten er 37 de volledige afstand af te leggen.

Het was uiteindelijk Kruijer die knap teamwerk in de laatste ronde van de Grand Prix-finale afrondde. In de kopgroep van veertien man zat Kruijer met de ploeggenoten Ronald Haasjes, Mart Bruggink en Daan Gelling. Eerst was het Bruggink die in de aanval ging. Nadat de voormalig nationaal kampioen op natuurijs was teruggepakt, was het de beurt aan Haasjes. Ook hij zette de overige mannen in de kopgroep aan het werk.

Uiteindelijk wist Kruijer een gat te slaan en pakte hij samen met Bart van der Vlugt de leiding. De twee kregen een voorsprong van 20 seconden, omdat de favorieten als Jordy Harink, Crispijn Ariëns en GP-klassementsleider Bart Hoolwerf vooral naar elkaar keken. Het was Kruijer die het meest van die situatie profiteerde, door in de laatste kilometer weg te rijden bij Van der Vlugt en solo over de streep kwam.