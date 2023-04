‘Uitgefloten Lionel Messi en Paris Saint-Germain op het punt van scheiden’

Alleen als Messi een forse verlaging van zijn salaris in Parijs accepteert, is de Argentijnse sterspeler volgend seizoen nog te bewonderen in de Franse hoofdstad. En dat terwijl er na het afgelopen WK in Qatar nog sprake zou zijn van een akkoord over een extra seizoen bij Paris Saint-Germain. De onderhandelingen zijn volgens L’Équipe nog niet helemaal gestaakt, maar een akkoord ligt verder weg dan ooit.

Paris Saint-Germain moet mede door de financiële regels van de UEFA korten op de salarishuishouding, maar ook om op de transfermarkt meer uit te kunnen richten komende zomer. Daardoor zou Messi om en nabij een kwart van zijn salaris moeten inleveren, maar zeker nu Messi wereldkampioen is geworden lijkt de Argentijn daar weinig voor te voelen.

Van een definitieve keuze is nog geen sprake. Messi heeft nog geen andere aanbiedingen op zak en de Argentijn zou naar verluidt graag willen horen van de Franse club wie volgend seizoen de coach is en welke spelers er eventueel als versterking naar Paris Saint-Germain komen. De Franse club strandde dit seizoen in de achtste finale van de Champions League, nadat PSG werd uitgeschakeld door Bayern München. Hoewel PSG in de competitie eerste staat met zes punten meer dan Lens en Olympique Marseille, kent de club de slechtste jaarstart sinds 2001. Zo werden de laatste twee wedstrijden in de Ligue 1 verloren van Olympique Lyon en Stade Rennes.

Uitgefloten

Messi wordt bovendien regelmatig uitgefloten door het publiek in Parijs en ook daar is de speler klaar mee. Dat gebeurt niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook bij de introductie van de spelers voorafgaand aan de wedstrijden. De Franse fans vinden dat Messi veel minder laat zien dan dat hij bijvoorbeeld bij de Argentijnse ploeg doet. ,,Ik vind het moeilijk. Leo en Kylian Mbappé zijn spelers die vanuit het niets iets kunnen forceren en Leo probeert veel waardoor er automatisch ook wel eens iets mislukt”, zo zei PSG-coach Christophe Galtier over de fluitconcerten.

Vicepresident Rafael Yuste van FC Barcelona begon onlangs al een klein charme-offensief om Messi terug naar Catalonië te halen. ,,Het staat vast dat Messi van Barça en van de stad houdt, dus we hopen de juiste voorwaarden te vinden om het verhaal hier voort te zetten. Zijn verhaal bij deze club verdient een mooi einde en ik zou graag willen dat hij terugkomt. Het is iets waar we aan werken, maar het is niet alleen aan mij. Het hangt ook af van het geluk van Messi en of hij terug wil komen.”

