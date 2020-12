Uitgedund Wolfsburg kan weer rekenen op doeltreffende Weghorst

Voormalig Twins-coach Bill Froberg (63) overleden

22 december Bill Froberg, ex-coach van Twins, is op 63-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bilthoven overleden. Froberg was al geruime tijd ernstig ziek maar uiteindelijk verloor hij de strijd tegen corona. De Amerikaan heeft in ons land een enorme staat van dienst opgebouwd en lag in Oosterhout in de beginjaren negentig aan de basis van de opmars van Twins richting hoofdklasse.