Uitdagers van Max Verstappen: Lewis Hamilton weer opgeladen, maar is zijn auto klaar?

Door Arjan Schouten



Is hij de teleurstelling te boven? Heeft hij het verdriet van het ‘gestolen kampioenschap’ in Abu Dhabi verwerkt? Lewis Hamilton gelooft van wel. ,,Ik zeul geen bagage uit het verleden meer met me mee”, vertelde hij vlak voor de eerste training in Bahrein. ,,Je moet dingen ook achter je kunnen laten, het verleden kun je toch niet meer veranderen.”



Daar hebben ze bij Mercedes heus wel even op gebroed, na het kampioenschap van Max Verstappen. Maar al snel werd dat spel wat sneu en richtten ze hun pijlen vooral op een ‘eerlijkere en consistentere’ manier van arbitrage langs het asfalt, zoals Hamilton het in Bahrein noemde. Een wens van alle coureurs, maar toch vooral van Hamilton, die zich nog altijd benadeelt voelt na de laatste safety car-procedure van vorig jaar. Interessant wordt hoe hij de herinnering aan dat moment meeneemt naar dit seizoen, zijn tweede poging om die achtste recordtitel te behalen. Put hij er vooral gezonde motivatie uit, jagend op revanche? Of is het geloof in een eerlijk raceverloop zo ver weggeëbd dat hij bij elk controversieel moment weer gaat refereren aan Abu Dhabi 2021?