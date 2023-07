Uitbundige Lando Norris sloopt trofee Max Verstappen: ‘Zullen wat lijm nodig hebben’

Nederland­se zwemmers naar (halve) finales op WK in Fukuoka

Bij de WK in Fukuoka zien we vanmiddag een hoop Nederlandse zwemmers in actie. Vanmorgen vroeg (Nederlandse tijd) plaatsten de zwemsters (Kim Busch, Milou van Wijk, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen) zich als derde voor de finale van de 4x100 meter vrij. Eerder plaatsten Arno Kamminga en Steenbergen zich individueel voor de halve finales van respectievelijk de 100 meter school en de 200 meter wisselslag.