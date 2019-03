Uitblinker Weghorst maakt zijn eerste hattrick in Bundesliga

LIVE | NAC wil tegen FC Utrecht startsein van reeks goede resultaten geven

18:30 NAC ontvangt zaterdagavond FC Utrecht. De hekkensluiter wist nog geen enkel duel in 2019 in winst om te zetten. In het uitverkochte Rat Verlegh Stadion moeten de Bredanaars een positief resultaat boeken, om uitzicht op handhaving te houden.