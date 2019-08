Uitblinker Memphis walst met Lyon over Angers SCO heen

Angers SCO begon het nieuwe Ligue 1-seizoen vorig weekeinde sterk met een zege op Girondins Bordeaux (3-1). Olympique Lyon bleek vanavond echter veel te sterk. De nummer drie van vorig seizoen, dat sterkhouders als Tanguy Ndombele (Tottenham) Nabil Fekir (Real Betis) en Ferland Mendy (Real Madrid) verkocht, ging voortvarend van start. De getalenteerde Houssem Aouar zette zijn ploeg na elf minuten al op voorsprong.



Spits Moussa Dembélé verdubbelde de marge na ruim een halfuur. Memphis Depay schoot Lyon vlak voor rust naar een comfortabele 3-0. Na de pauze gingen de mannen van Sylvinho op dezelfde voet verder. Na een heerlijke wippertje van Aouar rondde Memphis drie minuten na rust keurig af.



De mooiste actie van de 25-jarige Nederlander moest dan nog komen. Zeven minuten nadat Dembélé voor de 5-0 had getekend, brak Memphis op links door. Na een serie fraaie kapbewegingen stelde hij Jean Lucas in staat om de zesde treffer van de avond te maken. Kenny Tete viel in de zeventigste minuut in bij Lyon.



Lyon, dat AS Monaco in de eerste competitiewedstrijd klopte (3-0), gaat aan de leiding in de Ligue 1. Titelhouder Paris Saint-Germain komt zondag in actie tegen Stade Rennes.