Uitblinker Hateboer in bijzonder rijtje: ‘Werd tijd voor een doelpunt’

Ondanks de ruime zege sprak hij van een moeilijke wedstrijd. ,,Het ging bepaald niet vanzelf. Maar we scoorden steeds op de juiste momenten. Dat neemt niet weg dat zij ook heel snel en gevaarlijk waren. Dat leverde ons in defensief opzicht de nodige problemen op. We weten dat ons straks in Spanje nog het nodige te wachten staat. Maar dit resultaat geeft natuurlijk wel vertrouwen.”

Fraai rijtje

Hateboer werd in Milaan uitgeroepen tot man of the match en schaarde zich bovendien in een zeer fraai rijtje. De vleugelverdediger is nu de vierde Nederlanders die namens een Italiaanse ploeg scoort in de knock-outfase van de Champions League. Wesley Sneijder (Internazionale), Clarence Seedorf (AC Milan) en Jaap Stam (AC Milan) gingen hem voor.



Ook is Hateboer de derde Nederlander die vaker dan één keer scoort in een Champions League-duel namens een Italiaanse club. Alleen Marco van Basten, die namens AC Milan eens vier keer trefzeker was tegen IFK Göteborg, en Clarence Seedorf deden hem dat na.