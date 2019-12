Uitblinker Dubravka bezorgt Newcastle belangrijke zege in Sheffield

Dubravka was vanavond op Bramall Lane niet te passeren bij de ploeg van Jetro Willems, die weer heel het duel volmaakte. Na de snelle goal van de Franse spits Saint-Maximin, die na een kwartier schitterend raak kopte, denderde Sheffield United in de eerste helft over Newcastle United heen. Het was louter en alleen aan de keeper uit Slowakije te danken dat beide ploegen met 0-1 gingen rusten.