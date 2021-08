Uitblinkende Kluivert treedt bij Nice in voetsporen vader, maar wordt al voor rust gewisseld

Dubbel succes Nederland op 100 meter vrij bij Paralympi­sche Spelen

12:28 Chantalle Zijderveld heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio haar derde medaille veroverd. De 20-jarige zwemster won in een tijd van 1.00,23 zilver op de 100 meter vrije slag in de klasse S10.