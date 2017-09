Uitblinkende doelman Fernandez houdt Real Madrid van zege af

Real Madrid heeft ook zijn tweede thuiswedstrijd van dit seizoen niet kunnen winnen. Na Valencia hield ook Levante de Spaanse landskampioen én winnaar van de Champions League op een gelijkspel. De eindstand in Bernabéu was 1-1.



Real heeft na drie competitieduels pas vijf punten, voorlopig goed voor de vierde plaats. Een schot van Marcelo in de 88e minuut stuitte op Levante's uitblinkende keeper Raúl Fernandez. De Braziliaanse middenvelder viel na zijn doelpoging over een tegenstander en trapte na. Een rode kaart was het gevolg. Toni Kroos knalde in blessuretijd de bal nog op de paal.