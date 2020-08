UEFA zet twee clubs uit kwalificatietoernooi vanwege corona

Mediaoverzicht Franse pers hard voor falende PS­G-vedette: Neymar een 3, Neuer een 9

9:51 In de Franse media moeten de sterren van Paris Saint-Germain het een dag na de nederlaag in de Champions League-finale ontgelden. De Duitsers daarentegen raken niet uitgepraat over het onverslaanbare Bayern-collectief van Hansi Flick.