UEFA-voorzitter verklaart racisten de oorlog

Kipchoge: Blij dat Obama zich realiseert dat er geschiede­nis is geschreven

15:55 Met een voorzichtige lach op het gezicht kijkt hij naar de beelden van afgelopen zaterdag. Eliud Kipchoge is deze ochtend in Den Haag om uitgebreid terug te blikken op zijn marathon in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden. Een bescheiden man vertelt over de dagen na die historische dag in Wenen.