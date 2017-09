UEFA-voorzitter Ceferin wil minder spelers per club

Video Federer sneuvelt tegen Del Potro in kwartfinale US Open

7:42 Roger Federer is uitgeschakeld in de kwartfinales van de US Open. De als derde geplaatste Zwitser was niet opgewassen tegen Juan Martin del Potro. De Argentijn was met 7-5 3-6 7-6 (8) 6-4 te sterk voor een van de favorieten voor de titel in New York.